В Ставрополе при пожаре в многоэтажке спасли трех человек

В Ставрополе пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме. Об этом в пятницу "РГ" сообщили в краевом управлении МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 13.48. Пожарные, выехавшие на место, установили, что горит первый этаж в пятиэтажном жилом доме. Были эвакуированоы 15 человек, а из охваченных огнем помещений спасли троих людей. Детей среди них нет.

Как уточнили в МЧС, медицинская помощь никому из жильцов дома не понадобилась.

Сейчас пожарные ликвидируют возгорание. На месте работают 23 человек и семь единиц техники. О причинах инцидента пока не сообщается.