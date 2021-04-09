В Ставрополе рабочие нашли тело женщины в колодце

Во время ремонтных работ в колодце ливневой канализации в столице Ставропольского края рабочие наткнулись на труп женщины. Они вызвали на место полицию и спасателей, чтобы извлечь тело. Об этом сообщили в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

- Прибыв на место происшествия, спасатели АСП Ставрополя облачились в изолирующее снаряжение и спустились в колодец. Достав тело женщины, они передали его сотрудникам полиции, - говорится в сообщении ведомства.

Как и когда погибла женщина, пока неизвестно. Ее личность и обстоятельства смерти сейчас устанавливают правоохранители.