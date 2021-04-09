Арктические системы ПВО подняты по тревоге

Расположенные в Арктике ракетные полки ПВО Северного флота подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.

- Расчеты зенитных систем С-300 "Фаворит" и "С-400 "Триумф" отработали приведение в высшие степени боевой готовности, обеспечили прикрытие важных объектов от воздушного нападения и выполнили электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак, - сообщили в Минобороны РФ.

В рамках проверки было также проанализирован порядок в частях и соединениях по всем параметрам: начиная от знания личным составом своих должностных обязанностей, заканчивая состоянием оружия и боевой техники.

По тревоге был поднят и ракетный полк, размещенный на архипелаге Новая Земля и вооруженный системами ПВО С-400, отметили в военном ведомстве. Всего в проверке задействовано несколько тысяч военнослужащих, порядка 1500 единиц боевой и специальной техники.