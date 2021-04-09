Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.04.2021,  
11:22
Текст:  Антон Валагин

Арктические системы ПВО подняты по тревоге

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Расположенные в Арктике ракетные полки ПВО Северного флота подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.

Фото: Минобороны РФ
Катера и корабли Каспийской флотилии начали переход в Черное море

- Расчеты зенитных систем С-300 "Фаворит" и "С-400 "Триумф" отработали приведение в высшие степени боевой готовности, обеспечили прикрытие важных объектов от воздушного нападения и выполнили электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак, - сообщили в Минобороны РФ.

В рамках проверки было также проанализирован порядок в частях и соединениях по всем параметрам: начиная от знания личным составом своих должностных обязанностей, заканчивая состоянием оружия и боевой техники.

По тревоге был поднят и ракетный полк, размещенный на архипелаге Новая Земля и вооруженный системами ПВО С-400, отметили в военном ведомстве. Всего в проверке задействовано несколько тысяч военнослужащих, порядка 1500 единиц боевой и специальной техники.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Srđan Popović / wikimedia.org
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10" 08.04.2021
Новую подлодку "Магадан" готовят к испытаниям 06.04.2021
Корвет "Меркурий" спустили на воду раньше срока 06.04.2021
ПВО
Зенитные комплексы "Панцирь-С" отстрелялись по броневикам 07.04.2021
Видео: системы ПВО отразили ракетный удар условного противника 06.04.2021
Арктика
МиГ-31БМ получил новейшую навигационную систему для работы в Арктике 08.04.2021
Послание НАТО: зарубежные СМИ оценили всплытие подлодок РФ в Арктике 01.04.2021