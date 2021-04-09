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09.04.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

Петербуржца на Невском проспекте ранило куском штукатурки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В центре Петербурга на Невском проспекте на прохожего упал кусок штукатурки, пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Центрального района Северной столицы.

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ЧП произошло у дома номер 106, его обслуживает жилкомсервис номер 1 Центрального района. Сейчас по факту случившегося прокуратура начала проверку.

Надзорное ведомство выясняет, в каком состоянии содержался фасад дома.

Падение штукатурки - не редкость в историческом центре города. Чтобы не пострадали прохожие, лепнину на фасадах часто обтягивают характерной зеленой сеткой. Также периодически фасады проверяют на предмет отслоения штукатурки, на домах, где она отходит, ее специально сбивают заранее, чтобы никто не пострадал. Почему эти меры не были предприняты на фасаде дома номер 106 по Невскому проспекту, сейчас устанавливается.

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