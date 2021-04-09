В Архангельске показали, как выглядит Россия из космоса

В Архангельском краеведческом музее открылась выставка фотографий летчика-космонавта Ивана Вагнера, сделанных на борту МКС в 2020 году. Она приурочена к 60-летней годовщине первого полета человека в космос, которую мы будем отмечать 12 апреля.

Архангельским Гостиным дворам, в которых размещается музей, в этом году исполнится 352 года: эти стены отлично помнят Петра I, но в космическое измерение, по словам директора музея Натальи Шпановой, самый древний памятник архитектуры Архангельска вышел впервые!

Идея проекта была озвучена губернатором Архангельской области Александром Цыбульским на виртуальной площадке "Российской газеты" во время сеанса связи с МКС. Напомним: 19 октября 2020 года летчик-космонавт Иван Вагнер, который до этого общался с поклонниками космоса в социальных сетях, вышел на прямую двухстороннюю связь с "Российской газетой", нашими читателями и героями, среди которых был ветеран 354-й дивизии, фронтовой связист Великой Отечественной Александр Константинович Дручков, земляки космонавта - учителя и школьники Североонежска, старшеклассники из Зеленограда, Кузнецка, Пензы, члены Поморского землячества в Москве.

К разговору тогда подключился и глава Поморья:

- Иван Викторович, вы очень творческий человек. Я подписался в "Инстаграм" на ваш аккаунт и слежу за фотографиями, которые вы делаете: они уникальные, мало такого мы в жизни видели, - сказал Александр Цыбульский. - Поэтому предлагаю по вашему возвращению организовать фотовыставку, чтобы в Архангельской области могли увидеть красоту, которую вы снимаете из космоса, и чтобы вы могли рассказать о том, как правильно добиваться своих целей и как надо к ним идти.

Космонавт признался, что предложение ему понравилось. А воплотить космическую идею в земную помог Архангельский краеведческий музей, выделивший на экспозицию средства из своих внебюджетных источников.

- Для выставки я подобрал 24 снимка городов из различных мест нашей страны, включая Север, - сообщил Иван Вагнер в видеобращении к посетителям выставки. - Но это лишь малая часть того, что удалось увидеть: мне очень хочется показать уникальные места, привлекательность нашей родины! Самый красивый из космоса - Камчатский край. Вулканы Камчатки просто завораживают - во время полета мне удалось наблюдать движение вулканов Ключевская сопка и сопка Безымянная.

Иван Вагнер признался также, что из космоса старался снять родные места, Русский Север, включая Онегу и Североонежск. Увидеть свою Родину из космоса - вулканы, горы, озера и даже архангельские болота - теперь может каждый посетитель Гостиных дворов.