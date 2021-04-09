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09.04.2021 19:14
Рубрика: Общество

В Архангельске показали, как выглядит Россия из космоса

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
В Архангельском краеведческом музее открылась выставка фотографий летчика-космонавта Ивана Вагнера, сделанных на борту МКС в 2020 году. Она приурочена к 60-летней годовщине первого полета человека в космос, которую мы будем отмечать 12 апреля.
Космонавт Иван Вагнер рассказал о своей фотовыставке в видеообращении. Фото: Иван Малыгин/Пресс-служба правительства Архангельской области Космонавт Иван Вагнер рассказал о своей фотовыставке в видеообращении. Фото: Иван Малыгин/Пресс-служба правительства Архангельской области
Космонавт Иван Вагнер рассказал о своей фотовыставке в видеообращении. Фото: Иван Малыгин/Пресс-служба правительства Архангельской области

Архангельским Гостиным дворам, в которых размещается музей, в этом году исполнится 352 года: эти стены отлично помнят Петра I, но в космическое измерение, по словам директора музея Натальи Шпановой, самый древний памятник архитектуры Архангельска вышел впервые!

Фото: Архив Ивана Вагнера
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Идея проекта была озвучена губернатором Архангельской области Александром Цыбульским на виртуальной площадке "Российской газеты" во время сеанса связи с МКС. Напомним: 19 октября 2020 года летчик-космонавт Иван Вагнер, который до этого общался с поклонниками космоса в социальных сетях, вышел на прямую двухстороннюю связь с "Российской газетой", нашими читателями и героями, среди которых был ветеран 354-й дивизии, фронтовой связист Великой Отечественной Александр Константинович Дручков, земляки космонавта - учителя и школьники Североонежска, старшеклассники из Зеленограда, Кузнецка, Пензы, члены Поморского землячества в Москве.

К разговору тогда подключился и глава Поморья:

- Иван Викторович, вы очень творческий человек. Я подписался в "Инстаграм" на ваш аккаунт и слежу за фотографиями, которые вы делаете: они уникальные, мало такого мы в жизни видели, - сказал Александр Цыбульский. - Поэтому предлагаю по вашему возвращению организовать фотовыставку, чтобы в Архангельской области могли увидеть красоту, которую вы снимаете из космоса, и чтобы вы могли рассказать о том, как правильно добиваться своих целей и как надо к ним идти.

Космонавт признался, что предложение ему понравилось. А воплотить космическую идею в земную помог Архангельский краеведческий музей, выделивший на экспозицию средства из своих внебюджетных источников.

Фото: nasa.gov
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- Для выставки я подобрал 24 снимка городов из различных мест нашей страны, включая Север, - сообщил Иван Вагнер в видеобращении к посетителям выставки. - Но это лишь малая часть того, что удалось увидеть: мне очень хочется показать уникальные места, привлекательность нашей родины! Самый красивый из космоса - Камчатский край. Вулканы Камчатки просто завораживают - во время полета мне удалось наблюдать движение вулканов Ключевская сопка и сопка Безымянная.

Иван Вагнер признался также, что из космоса старался снять родные места, Русский Север, включая Онегу и Североонежск. Увидеть свою Родину из космоса - вулканы, горы, озера и даже архангельские болота - теперь может каждый посетитель Гостиных дворов.

В регионах Общество Космос Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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