В Крыму после обвала грунта полностью восстановили движение по "Тавриде"

В Севастополе полностью восстановлено движение по федеральной трассе "Таврида", которое накануне было приостановлено из-за осыпания грунта на строящемся восьмом этапе дороги вблизи Инкермана. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Строительного управления "ВАД" по Республики.

Над ликвидацией последствий ЧП работали 15 единиц техники (пять экскаваторов и 15 самосвалов) и 20 человек.

- Помимо земли и камней, сошедших непосредственно на проезжую часть и обочину, нужно было ликвидировать и другие скопления грунта, которые в дальнейшем могли бы осыпаться на дорогу, - пояснил Григорий Назаров. - Поэтому восстановительные работы заняли около суток. Сейчас движение на Президентской дороге и седьмому этапу "Тавриды" восстановлено полностью. Все ограничения сняты.

Как пояснил Назаров, в дальнейшем четырехполосная трасса "Таврида" будет спрямлена и пройдет на этом участке правее (если ехать в Севастополь) Президентской трассы, а ныне действующая дорога, построенная при Украине, перестанет использоваться.

Напомним, накануне движение автомобилей по седьмому этапу "Тавриды" и Президентской трассы было прервано из-за схода грунта на одну из полос дороги. Машины направили в объезд по старой дороге через село Верхнесадовое.