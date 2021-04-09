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09.04.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге потерявшего проездной школьника высадили из автобуса

Текст: Юлия Мякишева

Юный житель Екатеринбурга потерял "Е-карту" и поэтому не смог оплатить проезд. Кондуктор высадила его, несмотря на то, что с 7 марта 2021 года закон запрещает высаживать лиц до 16 лет, которые едут без взрослых и не могут оплатить проезд (статья 20 ФЗ №259).

В Екатеринбурге мальчика высадили из автобуса на окраине города

Инцидент случился накануне, 8 апреля, в автобусе №083. Прокуратура Верх-Исетского района начала проверку по сообщениям СМИ об этой ситуации, говорится в сообщении ведомства. Проверяют перевозчика, изучают, соблюдал ли он федеральное законодательство в сфере безопасности дорожного движения, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ход доследственной проверки, проводимой полицией, взят на личный контроль прокурором района.

При выявлении нарушений примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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