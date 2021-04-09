Следствие просит арестовать адвоката экс-полковника Захарченко

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 7 июня в отношении Александра Горбатенко. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, Горбатенко обвиняется по п. "б" ч.3 ст.291.1 УК РФ - то есть в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По данным ГСУ СК по Москве, адвокат с июля по август 2018 года выступил в качестве посредника для передачи взятки в интересах своего знакомого. В частности, он договорился с сотрудниками УМВД Химок, что если его знакомый передаст взятку, то полицейские в его интересах передадут материалы в орган предварительного следствия и возбудят уголовное дело. После этого адвокат передал полицейским 500 тысяч рублей. Как отметили в СК, действиям должностных УМВД также будет дана правовая оценка. Адвокат Горбатенко известен тем, что защищал бывшего полковника антикоррупционного главка МВД России - "миллиардера" Дмитрия Захарченко.