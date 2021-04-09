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Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт

Новости
    09.04.2021, 12:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Spirit of Harmony Foundation Фото: youtube.com/ Spirit of Harmony Foundation
Фото: youtube.com/ Spirit of Harmony Foundation

7 апреля в Лос-Анджелесе на 74-м году жизни скончался Ральф Шукетт, американский клавишник, продюсер, автор песен и композитор кинофильмов и телешоу. В частности, Ральф славен как человек, сочинивший мотивчики к франшизе про покемонов, на которую работал в течении почти двух десятков лет.

Плюс на счету Шукетта музыкальное пособничество черепашкам-ниндзя, Шер, Уитни Хьюстон и так далее. Включая сериалы "Сонник Х", "Ультрамен Тига", шоу "Кейт и Элли" и "Кубикс: Робот-трансформер".

О кончине артиста сообщает Variety - без уточнения причины его смерти. Известно лишь, что Ральф в последнее время болел.

Друзья и коллеги скорбят в социальных сетях.

Ральф Шукетт родился в марте 48-го в Лос-Анджелесе и приковал к себе некоторое внимание как участник оригинального состава прог-роковой группы Utopia, отметившись на одноименном дебютном альбоме коллектива, но вскоре ушел из ВИА - когда "Утопия" переобулась и двинулась в сторону поп-музыки. Впрочем, затем он присоединился к группе на реюнион-шоу.

Кроме того, Шукетт играл в Peanut Butter Conspiracy, Clear Light и в целом был достаточно востребованным сессионщиком.

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