Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт

7 апреля в Лос-Анджелесе на 74-м году жизни скончался Ральф Шукетт, американский клавишник, продюсер, автор песен и композитор кинофильмов и телешоу. В частности, Ральф славен как человек, сочинивший мотивчики к франшизе про покемонов, на которую работал в течении почти двух десятков лет.

Плюс на счету Шукетта музыкальное пособничество черепашкам-ниндзя, Шер, Уитни Хьюстон и так далее. Включая сериалы "Сонник Х", "Ультрамен Тига", шоу "Кейт и Элли" и "Кубикс: Робот-трансформер".

О кончине артиста сообщает Variety - без уточнения причины его смерти. Известно лишь, что Ральф в последнее время болел.

Друзья и коллеги скорбят в социальных сетях.

#RalphSchuckett was a sweet guy, a great friend, and a very talented cat. That’s his sparkling piano on Smackwater Jack. Rest In Peace and love. 🙏🏻❤️🎹 pic.twitter.com/YfxwAyQb18 — Carole King (@Carole_King) April 7, 2021

Ральф Шукетт родился в марте 48-го в Лос-Анджелесе и приковал к себе некоторое внимание как участник оригинального состава прог-роковой группы Utopia, отметившись на одноименном дебютном альбоме коллектива, но вскоре ушел из ВИА - когда "Утопия" переобулась и двинулась в сторону поп-музыки. Впрочем, затем он присоединился к группе на реюнион-шоу.

Кроме того, Шукетт играл в Peanut Butter Conspiracy, Clear Light и в целом был достаточно востребованным сессионщиком.