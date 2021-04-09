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09.04.2021 20:48
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,5 тысячи военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от Covid-19 военнослужащих постоянно растет. По данным Минобороны РФ, в армии и на флоте таких уже свыше 482 тысяч человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V". Многие - также вторым.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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А количество военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 тысяч 516 человек. Эти данные в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 34 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года, свыше 113 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 413 военнослужащих с положительным тестом на Covid-19 находится на контроле у врачей. 258 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Четверо лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 151 человек изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у трех военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодня выявлены 26 человек с опасной инфекцией. Состояние их здоровья нормальное, без симптоматических проявлений. Коронавирус также обнаружен у 108 сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил.

В ведомстве сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 19 тысячам 423 заболевшим. Более 6,5 тысячи из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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