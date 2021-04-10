25-летняя актриса Ина Мария Бартайте погибла в Литве

Литовская актриса Ина Мария Бартайте погибла в возрасте 25 лет в Вильнюсе: когда девушка ехала на велосипеде, ее сбил пьяный водитель. От полученных травм Ина Мария скончалась на месте, несмотря на все усилия прибывших медиков, передает Zmones.

Как уточнено, за рулем автомобиля находился сын бывшего депутата литовского Сейма и министра Кястутиса Даушкиса Миндауглас.

Бартайте родилась в 1996-м году в семье актрисы Екатерины Голубевой и литовского режиссера Шарунаса Бартаса. В кино дебютировала в восьмилетнем возрасте - в "Образах Европы". Далее - главные роли в картине "Покой нам только снится", "День Сенеки", "Записки из подполья", "Мой легионер" и "Уолден".

Екатерина Голубева - русская актриса, снимавшаяся в России, Литве, Франции, на Украине. За Бартаса вышла замуж в 1980-м. После расставания с ним состояла в отношениях с Лео Каракасом. Погибла при так до конца и не выясненных обстоятельствах на 45-м году жизни 14 августа 2011-го в Париже. Тело актрисы было найдено на станции метро. По одной версии, смерть Голубевой была насильственной, по другой - суицид.

Каракас посвятил памяти возлюбленной картину "Корпорация "Святые моторы", где появляется маленькая дочь пары Настя Голубева-Каракас.