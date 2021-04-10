90 лет исполнилось одному из руководителей боеприпасной отрасли ОПК СССР

Шахову Николаю Александровичу, одному из тех, кто ковал оборонный щит Отечества, исполнилось 90 лет. Почтенный юбилей он встретил в добром здравии и хорошем настроении. Николай Александрович полон энергии и продолжает трудиться над укреплением обороноспособности России.

В немалой степени благодаря этому человеку в СССР смогли разработать и запустить в серийное производство твердотопливные ракетные двигатели. Инженер химик-технолог по образованию он долгое время работал в секретном НИИ-130, которое находилось в Перми. В последующем это предприятие получило открытое название - НИИ полимерных материалов. Роль этого института в создании непрерывной технологии производства смесевого твердого топлива и сегодня не до конца раскрыта. При непосредственном участии Шахова была создана экспериментальная база для стендовой отработки твердотопливных двигателей различного класса, которая была оснащена самой современной на то время измерительной радиоэлектронной аппаратурой.

В Москве оценили конструкторский талант и организаторские способности Николая Шахова, предложили ему работу в столице. Причем, очень высокую и достаточно ответственную - в оборонном отделе ЦК КПСС. Сегодня об этом отделе не вспоминают, а в советское время он был, можно сказать, генштабом всей оборонной промышленности Союза. Об эффективности его работы свидетельствует то, что по сей день основой оборонно-промышленного могущества России остаются предприятия советской оборонки.

О том, по каким критериям назначались руководители советской оборонной промышленности и кто выдвигал эти кадры, в одном из недавних интервью рассказал Шахов. Вспомнил он Сергея Павловича Королева, которого сегодня, в шестидесятилетний юбилей полета Юрия Гагарина, вспоминают очень часто.

По его словам, кадровое представление на Королева, которого, напомним, перед войной пытались репрессировать, как врага народа, подготовило управление кадров ЦК ВКП(б). Сталин его рассмотрел еще в июле 1944 года. А окончательное решение назначить Сергея Павловича руководителем ракетной программы СССР принял осенью 1946 года, когда Королев находился в Германии, где изучал немецкие ракетные технологии. Та зарубежная командировка подтвердила, что лучше Королева в тяжелой ракетной технике не разбирался больше никто. То есть выбор партийных кадровиков был абсолютно верным. Что и подтвердили последующие годы работы Сергея Павловича в должности Генерального конструктора. В дальнейшем вопросы кадровой политики по оборонке были переданы в оборонный отдел ЦК КПСС, образованный в 1954 году.

Как отмечает Шахов, кадровая политика в оборонных отраслях промышленности отличалась большой щепетильностью и ответственностью. Случайных людей в высшем руководстве оборонно-промышленного комплекса СССР не могло появиться в принципе. И в этом тоже была заслуга Н.А. Шахова.

Уже в новом веке этот человек вел и ведет активную работу по поддержке боеприпасной отрасли российской оборонки. Делится опытом, помогает устанавливать наиболее оптимальные кооперационные связи, а также пишет очень интересные книги воспоминаний.

"Российская газета" поздравляет Николая Александровича с девяностолетним юбилеем, желает крепкого здоровья и успехов в дальнейшей работе по укреплению оборонного могущества нашей Родины.

Досье "РГ"

Н.А. Шахов родился 10 апреля в 1931 году в Юринском районе Республики Марий Эл в многодетной семье колхозника. Окончил Казанский химико-технологический институт имени С.М. Кирова по специальности "инженер химик-технолог". С 1967 по 1991 год работал в оборонном отделе ЦК КПСС. Курировал вопросы создания новых видов вооружений в боеприпасной отрасли.