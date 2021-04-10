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Экс-гитарист группы Sabaton Рикард Сунден осужден за педофилию

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    10.04.2021, 12:56
Текст:   Олег Усков

39-летний шведский музыкант Рикард Сунден получил тюремный срок за педофилию. Гитарист, известный по участию в немаловажных "тяжелых" коллективах Aeon / Sabaton (1999-2012), Deals Death и Civil War, уличен в растлении восьмилетней подруги своей дочери и хранении экстремальной детской порнографии. Об этом сообщает ресурс Metal Sucks со ссылкой на судебные документы.

Инцидент с девочкой, имя которой не названо, произошел в ночь на 14 февраля прошлого года, когда ребёнок остался в доме Сунденов на ночевку. (Следует описание произошедшего.)

Шокированная жертва насилия некоторое время держала все в секрете, но несколько дней спустя призналась во всем другу по школе, и уже благодаря его матери ЧП получило огласку.

Музыкант изначально все отрицал, утверждая, что просто "проверял, заснула ли гостья", но следствие доказало, что он умышленно совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

После чего от гитариста, имеющего троих детей, ушла жена, тогда как сам он был признан виновным по факту сексуального насилия, по шести пунктам хранения детской порнографии и приговорен к… 9 (девяти) месяцам (!) тюремного заключения и штрафу в размере 54 400 шведских крон (около 6 240 долларов США) - в качестве компенсации нанесенного им морального вреда.

Также стало известно, что коллеги из Civil War, основанной в 2012-м Оскаром Монтелиусом и Сунденом, тут же отказались от дальнейшего с ним сотрудничества.

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