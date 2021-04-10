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10.04.2021 17:53
Рубрика: Легковые авто

Эксперт рассказал, на каких шинах нельзя ездить

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал радио Sputnik о том, на каких шинах ездить безопасно.

Фото: iStock
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"Резину перед установкой вы оцениваете визуально. Смотрите на наличие трещин, их видно снаружи невооруженным взглядом. Во-вторых, вы смотрите на остаток протектора. Если резина откровенно "лысая", то лучше ее не ставить", - отметил эксперт.

Пытаться восстанавливать протектор опасно.

Если автомобиль имеет проблемы со сходом-развалом, то правая или левая часть покрышки будет "съедена" больше, чем другая. Такую резину также ставить уже не рекомендуется. Эксперт посоветовал не приобретать восстановленные покрышки, а обратить внимание на те, которые уже были в употреблении недолгий срок.

Ранее "РГ" рассказывала о грубых ошибках при шиномонтаже.

Кстати

Считается, что нужно отправляться в шиномонтаж, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке не ниже +7 градусов. При этом под среднесуточной температурой следует понимать средний арифметический показатель сумм температур за сутки.

Согласно ряду исследований, покрышки не по сезону могут быть опасны, поскольку мягкая резина, а тем более шипы, значительно увеличивают тормозной путь и ухудшают управляемость на сухом теплом асфальте.

Пункт 5.5 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" запрещает эксплуатацию автомобилей, которые оборудованы шипованной резиной, календарным летом. Этот рубеж наступает 1 июня, длится три летних месяца и заканчивается 31 августа.