Кардиохирург поделился легким способом долго жить и не болеть

Люди, которые двигаются около двух часов в неделю, живут на 6-8 лет дольше, по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Об этом предупредил академик, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева" Минздрава России Лео Бокерия.

По словам известного кардиохирурга, ходьба является самым доступным, безопасным и эффективным способом профилактики различных недугов. Это подтвердили многочисленные авторитетные научные исследования, передает KP.Ru.

Медики неоднократно заявляли - чтобы дольше жить и меньше болеть, необходимо придерживаться пяти простых принципов: не курить, не злоупотреблять алкоголем и продуктами с солью, есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки (это могут быть вполне доступные яблоки, капуста, помидоры) и обязательно достаточно двигаться.

А вот недостаточный сон увеличивает риск многих смертельно опасных болезней (гипертонии, диабета и так далее).