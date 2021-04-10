МиГ-35 получит систему распознавания целей на базе нейронных схем

Предполагается, что новая система будет установлена на новейшем истребителе МиГ-35.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации "МиГ", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха.
В частности, отмечается, что работа идет над системой автоматизированного руления после посадки самолета и над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем. Специалисты подчеркивают, что такое новшество позволит идентифицировать цель даже по частичному фрагменту.
Ранее сообщалось, что система управления с элементами искусственного интеллекта и машинного зрения, которая будет действовать на МиГ-35, позволит пилоту видеть в сложных метеоусловиях, а искусственный интеллект облегчит принятие решений.
МиГ-35 является многофункциональным легким истребителем, характеристики которого максимально приближены к пятому поколению.