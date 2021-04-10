Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.04.2021,  
12:38
Текст:  Михаил Русин

МиГ-35 получит систему распознавания целей на базе нейронных схем

Российские специалисты создают интеллектуальную систему распознавания целей, предназначенную для самолетов серии "МиГ". Она будет действовать на базе нейронных схем.
Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Предполагается, что новая система будет установлена на новейшем истребителе МиГ-35.

Фото: Минобороны РФ
Опубликовано видео перехвата российским МиГ-31 самолета ВВС США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации "МиГ", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха.

В частности, отмечается, что работа идет над системой автоматизированного руления после посадки самолета и над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем. Специалисты подчеркивают, что такое новшество позволит идентифицировать цель даже по частичному фрагменту.

Ранее сообщалось, что система управления с элементами искусственного интеллекта и машинного зрения, которая будет действовать на МиГ-35, позволит пилоту видеть в сложных метеоусловиях, а искусственный интеллект облегчит принятие решений.

МиГ-35 является многофункциональным легким истребителем, характеристики которого максимально приближены к пятому поколению.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: SPC Emmunuel Samedi / U.S. military / wikimedia.org
Советские пушки пользуются спросом: знаменитые М-46 по-прежнему в цене 09.04.2021
МиГ-35 оснастят искусственным интеллектом 09.04.2021
МиГ-31БМ получил новейшую навигационную систему для работы в Арктике 08.04.2021
оружие XXI века
Иванов назвал стоимость разработки новейших систем российского оружия 11.02.2021
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте 28.12.2020