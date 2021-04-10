МиГ-35 получит систему распознавания целей на базе нейронных схем

Российские специалисты создают интеллектуальную систему распознавания целей, предназначенную для самолетов серии "МиГ". Она будет действовать на базе нейронных схем.

Предполагается, что новая система будет установлена на новейшем истребителе МиГ-35.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации "МиГ", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха.

В частности, отмечается, что работа идет над системой автоматизированного руления после посадки самолета и над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем. Специалисты подчеркивают, что такое новшество позволит идентифицировать цель даже по частичному фрагменту.

Ранее сообщалось, что система управления с элементами искусственного интеллекта и машинного зрения, которая будет действовать на МиГ-35, позволит пилоту видеть в сложных метеоусловиях, а искусственный интеллект облегчит принятие решений.

МиГ-35 является многофункциональным легким истребителем, характеристики которого максимально приближены к пятому поколению.