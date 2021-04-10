Мужчины в два раза чаще женщин попадают в реанимацию с COVID-19

Мужчины старше 35 лет чаще женщин сталкиваются с тяжелыми осложнениями коронавируса, которые приводят к экстренной госпитализации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия -24".

"Мужчины в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимацию, нежели женщины с возраста 35 лет", - отметил министр.

Глава Минздрава также отметил, что каждый третий пациент в возрасте старше 80 лет находится "в группе высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям".

Мурашко также рассказал, что коронавирус в два раза чаще провоцирует осложнения, чем сезонный грипп. По его словам, речь идет в первую очередь о проблемах неврологического плана.