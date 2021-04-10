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10.04.2021 06:44
Рубрика: Экономика

Назван способ защитить себя от "подслушивания" смартфона

Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность. Об этом рассказал эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Фото: iStock
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"Некоторые установленные приложения могут записывать разговоры владельца, если при их установке был разрешен доступ к микрофону, - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik. - Защититься от этого можно, если ограничить число приложений с доступом к микрофону".

Для особо важных переговоров специалист посоветовал приобрести простой кнопочный телефон. Такой аппарат очень трудно прослушать, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и другим, добавил специалист.

Ранее пользователям назвали опасную настройку смартфона, которую нужно отключить. Речь о службе Android под названием Notification Listener. Она может принести немало проблем, если доступ к ней получат вредоносные или мошеннические приложения. Они в таком случае смогут "читать" уведомления, копировать из них одноразовые коды для авторизации - например, в WhatsApp и других сервисах. Кроме того, вредоносное приложение, получившее доступ к уведомлениям, способно отвечать на сообщения: отправлять абонентам вредоносные файлы или ссылки на сайты-фальшивки, предназначенные для кражи личных данных (например, информации о банковской карте).

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