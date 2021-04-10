Назван способ защитить себя от "подслушивания" смартфона

Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность. Об этом рассказал эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

"Некоторые установленные приложения могут записывать разговоры владельца, если при их установке был разрешен доступ к микрофону, - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik. - Защититься от этого можно, если ограничить число приложений с доступом к микрофону".

Для особо важных переговоров специалист посоветовал приобрести простой кнопочный телефон. Такой аппарат очень трудно прослушать, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и другим, добавил специалист.

Ранее пользователям назвали опасную настройку смартфона, которую нужно отключить. Речь о службе Android под названием Notification Listener. Она может принести немало проблем, если доступ к ней получат вредоносные или мошеннические приложения. Они в таком случае смогут "читать" уведомления, копировать из них одноразовые коды для авторизации - например, в WhatsApp и других сервисах. Кроме того, вредоносное приложение, получившее доступ к уведомлениям, способно отвечать на сообщения: отправлять абонентам вредоносные файлы или ссылки на сайты-фальшивки, предназначенные для кражи личных данных (например, информации о банковской карте).