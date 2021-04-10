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10.04.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan готовит электрический Juke

Текст: Михаил Азнавуров
Примерно так будет выглядеть перспективный кроссовер Nissan. Фото: Тизер www.autoexpress.co.uk Примерно так будет выглядеть перспективный кроссовер Nissan. Фото: Тизер www.autoexpress.co.uk
Примерно так будет выглядеть перспективный кроссовер Nissan. Фото: Тизер www.autoexpress.co.uk

Nissan готовит новый субкомпактный кроссовер на электроходу, сообщает британское издание Autoexpress. К такому заключению оно пришло, опираясь на прошлогоднее интервью главы направления электромобилей Nissan в Европе Элен Перри, отметившей, что компания в ближайшее время серьезно расширит предложение электромобилей на континенте, а также на объективной оценке сегмента субкомпактных кроссоверов, как стремительно набирающего популярность.

Фото: Пресс-служба Geely
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В основе субкомпактного кроссовера-электромобиля от Nissan будет новая платформа альянса Renault Nissan CMF-EV, которую использует пока только один продукт альянса, вышедший в прошлом году среднеразмерный Nissan Ariya. С Ariya перспективный кроссовер будут роднить и общая трансмиссия E-4ORCE с одним задним или двумя - по одному на каждой оси - электромоторами, батарея и соловая электроника, то есть на новом электромобиле будет реализована быстрая зарядка 200-киловаттным током.

По сообщению издания, субкомпактный кроссовер Nissan габаритами будет сопоставим с моделью Juke и получит определенное внешнее сходство с ним, но в то же время оформлением передней и задней частей будет перекликаться с Ariya. Однако предоставит заметно большее пространство для пассажиров и багажа благодаря компактной компоновке технических узлов и агрегатов платформы.

#Nissan