Nissan готовит электрический Juke

Nissan готовит новый субкомпактный кроссовер на электроходу, сообщает британское издание Autoexpress. К такому заключению оно пришло, опираясь на прошлогоднее интервью главы направления электромобилей Nissan в Европе Элен Перри, отметившей, что компания в ближайшее время серьезно расширит предложение электромобилей на континенте, а также на объективной оценке сегмента субкомпактных кроссоверов, как стремительно набирающего популярность.

В основе субкомпактного кроссовера-электромобиля от Nissan будет новая платформа альянса Renault Nissan CMF-EV, которую использует пока только один продукт альянса, вышедший в прошлом году среднеразмерный Nissan Ariya. С Ariya перспективный кроссовер будут роднить и общая трансмиссия E-4ORCE с одним задним или двумя - по одному на каждой оси - электромоторами, батарея и соловая электроника, то есть на новом электромобиле будет реализована быстрая зарядка 200-киловаттным током.

По сообщению издания, субкомпактный кроссовер Nissan габаритами будет сопоставим с моделью Juke и получит определенное внешнее сходство с ним, но в то же время оформлением передней и задней частей будет перекликаться с Ariya. Однако предоставит заметно большее пространство для пассажиров и багажа благодаря компактной компоновке технических узлов и агрегатов платформы.