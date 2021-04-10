Оперштаб: еще 1646 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели ещё 1646 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 958 783.

В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек.

В столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.