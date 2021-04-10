Пациенты указали на главный симптом, предупреждающий о раке легких

Специалисты Cancer Research UK, основываясь на многолетнем опыте работы с пациентами, выявили самые распространенные признаки развития рака легких. В первую очередь, это затяжной кашель, не связанный с простудным заболеванием. Со временем кашель может сопровождаться болевыми ощущениями в груди или плече и появлением выделений, вплоть до крови.

Также насторожить должна внезапная одышка, которая появляется во время выполнения привычной работы и не связана с интенсивными физическими нагрузками, передает Express.

Среди других признаков, которые могут указывать на рак легких (особенно в сочетании с кашлем), - потеря аппетита, резкое похудение без особых усилий, чувство усталости.

Ранее эксперты из Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании (Roy Castle Lung Cancer Foundation) перечислили скрытые признаки рака легкого. Среди них: изменение формы конечностей и внезапно возникающий отек лица.