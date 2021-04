Первая реакция на полет Юрия Гагарина - в апрельских дневниках советских людей

Второй год "Родина" сотрудничает с удивительным сайтом "Прожито" (PROZHITO.ORG), на котором собрано более 2000 дневников россиян XIX-XX веков. Апрельский выпуск "Прожито с Родиной" посвящен, конечно, 60-летию прорыва человека в космос. Стилистика и орфография авторов сохранены.

10 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

Николай Каманин, летчик, организатор и участник подготовки первых советских космонавтов

На утренней зарядке я в паре с Гагариным играл в бадминтон против Титова и Нелюбова. Мы выиграли со счетом 16:5. Вчера вызвал Гагарина и Титова и объявил им, что по моему представлению Государственная комиссия приняла решение в первый полет отправить Гагарина, а запасным готовить Титова. Хотя для них это решение, зафиксированное еще в январе выпускной экзаменационной комиссией, не составляло секрета, тем не менее была заметна радость Гагарина и небольшая досада Титова. Я предупредил их, что завтра состоится заседание комиссии с их присутствием, где им официально объявят о принятом решении.

В 11 часов в павильоне на берегу Сырдарьи состоялась встреча с космонавтами. В очень простой, дружественной обстановке Руднев, Москаленко, Королев встретились с Гагариным, Титовым, Нелюбовым, Поповичем, Николаевым и Быковским. Встреча началась с выступления Королева. Он сказал:

"Не прошло и четырех лет с момента запуска первого спутника Земли, а мы уже готовы к первому полету человека в космос. Здесь присутствуют шесть космонавтов, каждый из них готов совершить первый полет. Решено, что первым полетит Гагарин, за ним полетят другие - уже в этом году будет подготовлено около десяти кораблей "Восток". В будущем году мы будем иметь двух- или трехместный корабль "Север". Я думаю, что присутствующие здесь космонавты не откажут нам в просьбе "вывезти" и нас на космические орбиты. Мы уверены - полет готовился обстоятельно, тщательно и пройдет успешно. Успеха вам, Юрий Алексеевич!"

Выступление К.Н. Руднева (председателя Госкомитета Совета Министров СССР по оборонной технике. - Ред.):

"Партия, правительство и лично Никита Сергеевич Хрущев направляли всю нашу работу по подготовке первого полета человека в космос. Ученые, конструкторы, инженеры и рабочие немало потрудились над созданием космического корабля "Восток". Сегодня этот корабль на старте, его два предшественника в марте дважды продемонстрировали нашу готовность послать человека в космическое пространство. Мы все уверены - полет подготовлен хорошо и будет успешно выполнен".

Выступление маршала К.С. Москаленко:

"Родина, труды ученых, инженеров, конструкторов и рабочих дали нам возможность все подготовить к первому в мире полету человека в космос. Очень большая заслуга в этом всеми нами уважаемого Главного конструктора Королева Сергея Павловича. Кроме нашей уверенности в технике у нас есть полная уверенность и в подготовленности всех присутствующих здесь космонавтов и, в первую очередь, в вашей подготовленности, Юрий Алексеевич. От имени министра обороны маршала Советского Союза Малиновского, от себя лично я поздравляю вас, товарищ Гагарин, с высоким и ответственным поручением Родины. Летите, дорогой Юрий Алексеевич, и возвращайтесь на советскую землю в объятия всего нашего народа".

Примерно в том же духе выступили я и полковник Е.А. Карпов - начальник ЦПК (Центра подготовки космонавтов. - Ред.) ВВС. Затем выступили Гагарин, Титов и Нелюбов. Они поблагодарили за доверие, выразили твердую уверенность в успехе первого космического полета и напомнили о необходимости готовить следующие, более сложные полеты в космос. Встреча была теплой, задушевной. Умудренные жизненным и профессиональным опытом маршал, генералы и Главный конструктор Королев, как родных сыновей, напутствовали космонавтов на свершение величайшего в мире подвига.

Вечером состоялось торжественное заседание Государственной комиссии под председательством Руднева. В коротком вступительном слове председатель объявил о цели собрания и предоставил слово Королеву. Сергей Павлович сказал: "Корабль готов, вся аппаратура и оборудование проверены и работают отлично, прошу комиссию разрешить первый в мире полет космического корабля с пилотом-космонавтом на борту". Комиссия единогласно решила: "Утвердить предложение Королева о производстве первого в мире полета космического корабля "Восток" с космонавтом на борту 12 апреля 1961 года". [...]

Ю.А. Гагарин во время подготовки к космическому полету. Фото: ТАСС

11 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

Николай Каманин

[...] ...Мы поехали в "маршальский" домик (в нем обычно останавливался маршал Неделин), где Гагарину, Титову, Е.А. Карпову, врачу А.В. Никитину и мне предстояло провести ночь перед стартом. Я вместе с Юрой попробовал очень сытный, но не особенно вкусный обед космонавта в тюбиках по 160 граммов каждый: на первое - пюре щавелевое с мясом, на второе - паштет мясной и на третье - шоколадный соус.

Юра чувствует себя превосходно. Давление - 115/60, пульс - 64, температура - 36,8. Час назад ему наклеили датчики для регистрации физиологических функций в полете. Эта процедура продолжалась 1 час 20 минут, но никак не сказалась на его настроении. Он очень любит русские песни - магнитофон работает непрерывно. Юра сидит напротив меня и говорит: "Завтра лететь, а я до сих пор не верю, что полечу, и сам удивляюсь своему спокойствию". На мой вопрос: "Когда ты узнал, что полетишь первым?", он ответил: "Я все время считал мои и Германа шансы на полет равными и только после того, как вы объявили нам свое решение, я поверил в выпавшее на мою долю счастье совершить первый полет в космос". [...]

Апрельские газетные номера 1961 года тоже стали Историей. Фото: РИА Новости

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

Борис Вронский, геолог

Среда. Потрясающее известие о полете человека в Космос. Сегодня майор Юрий Алексеевич Гагарин 27 лет впервые облетел вокруг земли на пятитонном космическом корабле на высоте 175-300 км и благополучно приземлился. Можно гордиться таким исключительным достижением человеческого гения, и мы все гордимся этим. Со всех стран мира в СССР поступают поздравления. Одним из первых тепло поздравил нас Кеннеди, высказавший надежду, что период взаимной вражды и подозрений сменится периодом доверия и дружбы. Хотелось бы верить в это, но как-то не верится. Уж очень сейчас беспокойно в нашем неустойчивом мире.

Валентин Пролейко, руководитель Главного научно-технического управления Министерства электронной промышленности СССР

Сегодняшний день войдет в историю так же, как и 4 октября 1957 г. Тогда мы рвали друг у друга газету, стоя у баллоновского стенда. Тогда лаборатория, в которую я только что поступил, уже была отмечена как участвующая в запуске. Несколько дней назад мы отбирали баллоны, зная почти наверняка, куда они должны пойти.

И вот сегодня я услышал в 1-м отделе голос Левитана: "Внимание! Говорит Москва".

В 10 часов было передано сообщение о запуске в космос первого человека. Им оказался майор летчик Гагарин Юрий Алексеевич.

Весь мир гудит, как встревоженный улей. На Западе выходит по несколько выпусков газет в день (а у нас "Известия" еле-еле успевают принести к 23 часам). "The man in space, "Communist in space".

Эльвира Филипович, биолог, журналист

[...] После завтрака снова села на своего "Пионера" и понеслась по фермам. Сначала решила ехать в Кунратице. С главного шоссе на узкую полевую дорожку свернула. И тут же услышала за собой: "Девче, ты что делаешь!" Поворот не указала! На всякий случай припустила шибче. А этот мужик, зараза такая, за мной. Стой, девче, орет. Я мчусь. Только уже не в Кунратице, туда через лес (Ну, как в лесу догонит, а через бугор, да на коровник Новый).

Дядька что-то орет: "Ракета, дура, русские, космос", - улавливаю слова. И откуда узнал, что русская?! А на площадке, что между коровником и свинарником, доярки выстроились и пани Соболева тоже, и Ярка Нидрлэ. Меня увидали - машут. Подлетела к ним. А они окружили меня, лица - будто бочонок пива выпили - накалились докрасна, радостью блестят. И все меня поздравляют: "Гагарин! Ваш Гагарин в космосе! Юрий, Юрий - зовут его! В космосе!" Тот мужик, что гнался, тоже подскочил, тоже поздравляет: "Не знал, что русская, хорошо, что русская!" Он - соудруг из областной организации СЧСД - Союза чехословацко-советской дружбы - едет во Вратиславицкий местный комитет договариваться насчет организации вечера встречи местных граждан с туристами из СССР. Туристов, он сказал, целый автобус, но во Вратиславицы только четверо...

Меня сегодня, куда бы ни шла, поздравляли и одаривали. Как будто я это полетела в космос. Нанесли мне бус, платков разных, даже ночную рубашку подарили. И попробуй - откажись! Радость, счастье аж у самого горла чувствовала. Ощущала себя частичкой моей великой и прекрасной Родины. [...]

Космос наш!

Варлам Шаламов, писатель

Поразительная новость, к которой, впрочем, все были готовы. Передачи телевидения начались в двенадцатом часу дня - уже после того, как космонавт вернулся из полета - и в течение двух часов на экране телевизора сообщали: "пролетел над Африкой, готовится к спуску" - в то время как все это было проделано часа два-три ранее.

Игнатий Вандышев, художник

Сегодня радость, победа науки - первый советский человек полетел в космос.

Нина Дмитриева, искусствовед

Ю.А. Гагарин, 27-летний летчик из Гжатска, впервые поднялся в космос (максимальная высота - 300 км). Говорят, что за несколько дней до него летал Ильюшин (сын конструктора), вернулся без сознания, но об этом в газетах ни слова, и Несмеянов на подобный вопрос, заданный на пресс-конференции, ответил отрицательно. [...]

12 апреля 1961 года. Взрослые радовались как дети!

Николай Мордвинов, актер

Гагарин в космосе!

Кажется, все слова сказаны и использованы по поводу предыдущих полетов. Язык становится немощным, ограниченным. А душа принимает события заново и трепещет и волнуется и не может выложить чувство в стройную фразу.

Гениально!

Сколько же может сделать свободный человек и сколько он смог бы сделать, освободи он себя от бремени войны!

10 час. 20 мин. Только: Ой, да ай? да - Дай ему господи!

Слава тебе, Юрий Алексеевич Гагарин, и всем людям, создавшим аппарат "Восток"!!!

Аж мурашки по коже!

Триумф... Крупнейшее событие века.

Достойнейшие сыны Отчизны. Беспримерно. От лапотной России до покорения космоса, до страны, идущей впереди мира по ряду показателей. Ой, что-то совсем не то и не так я говорю, но душа захлебывается и несет что попало!

12 час. 25 мин. - Вернулся! Приземлился в 10.55!

Феноменально! Подвиг!

Как обо всем этом сказать мне, актеру?

Может быть, все-таки найдется автор, которому удастся сказать об этих делах достойно? Сейчас же, хоть и по горячему следу, я слышу пафос... А может быть, такое под силу выразить только музыке?

На улицах праздник. [...]

Курск ликует!

Павел Лукницкий, писатель

Этот подвиг Гагарина и создателей корабля зачаровал все человечество. Какой гигантский путь от конки, на которой ездила моя бабушка, боясь сесть в трамвай, когда он появился в Петербурге (дескать, "насыщен электричеством, вредно для сердца"), до полета в космос русского человека. И все на протяжении одной моей жизни. Как жаль, что я уже стар и становлюсь все немощней! Как без рассуждения готов был бы с радостью, вдохновением, энтузиазмом двинуться в любую минуту в космический полет, если б мне предложили его!

Космос наш! Фото: ТАСС

13 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

Елена Шварц, поэтесса

Маме позвонили и сказали за несколько дней, что запустят человека. Но сегодня это было для меня неожиданностью. Я почувствовала такую радость, какую чувствуешь только тогда, когда свершается то, о чем мечтали тысячи людей. Итог трех тысяч лет культурной жизни человечества. Подтверждение человеческой силы. Я счастлива, что запустили корабль наши. Если бы жив был Ленин!

Людмила Полякова

13 апреля. Опять лежу больная. Встречала весну 10 апреля. У меня были резиновые сапоги. Бродила по всем ручейкам, умывалась в них, пила талую воду, а теперь болею. Человек в Космосе! Пережила такое возбуждение, что оно одно вывело бы меня на орбиту. Поздравляю всех сильных и смелых. Не слюнтяев, вздыхающих на звезды, а рвущихся в небо и бросающихся в бездну. Слава вам!

10.55 - приземление корабля. Я такая счастливая дура, я смеюсь, а небо хмурится. Будут завидовать тем, кто жил в 1961 году. Это уже история. Это надо осознать. Постараюсь.

14 апреля 1961 года. Встреча в Москве.

14 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

Борис Вронский

Пятница. Сегодня в Москву прибыл Юрий Гагарин, который был восторженно встречен населением Москвы. Ему присвоили звание Героя Советского Союза и первого пилота-космонавта. Встреча передавалась по телевидению не только в Москве и многих городах СССР, но и в ряде стран Европы - Англии, Франции, Германии, Дании, Бельгии и др. Очень теплая передача, посвященная Гагарину и его полету, была сделана по радио Би-би-си.

Борис Зон, актер

Весь нынешний день проходит под знаком праздника в честь Гагарина. Чудо! Чествование, которого никогда не знала вся мировая история. Массу времени мы просидели у телевизора.

Варлам Шаламов

Гагарин. Грамотный солдат. Очень уверенный, очень. Держится вовсе независимо, без тени волнения. Поздравлял весь мир, кроме Мао Цзедуна.

Валентин Пролейко

Сегодня Москва встречает Гагарина. С аэродрома он прибыл на Красную площадь, где на трибуне Мавзолея вместе с правительством принимал демонстрацию, устроенную москвичами в его честь. Парень очень симпатичный, с хорошим лицом, младше меня на полгода, уже майор. Как раз сейчас, когда я пишу это, в Кремле идет прием в его честь, на который приглашен и Копылов, как начальник лаборатории, участвовавшей в создании этой ракеты. Здесь ничего не скажешь, он делал этот прибор, ему повезло в том, что этот прибор использовался.

В демонстрации участвовала почти вся наша лаборатория. На одной из улиц мне очень понравились ребятишки из детского сада с лозунгом "Мы тоже хотим в космос". На почтамте несколько сотен человек часами стоят в очереди за спецгашением. Кто-то на демонстрации нес плакат: "Чур, я второй".

Эльвира Филипович

Москва Гагарина встречает. А мы тут в Чехословакии по телевизору смотрим. Женщины с поля прибежали, работу побросали, пообещали вечером задержаться, в выходной. А сейчас, мол, никакая работа не идет - Гагарина хотят видеть. Восхищаются нашей страной советской и... мне руки пожимают.

Салют в честь Гагарина. Фото: ТАСС

16 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

Алексей Файко, драматург

Майор Юрий Гагарин вернулся из космоса цел и невредим. Триумфальная встреча. Парад. Вечер в Кремле. Смотрел телевизор. Майор очень приятен, собран, строг, прост, очень военный и при этом лишен всякого напряжения. Хорошая улыбка и говорит не глупо, с юмором, но без фокусов. Итак, к звездам приблизился первым и раньше других очень симпатичный и вполне достойный представитель нашей планеты...

Константин Симонов

Самый первый

Рассвет. Еще не знаем ничего.

Обычные "Последние известия"...

А он уже летит через созвездия,

Земля проснется с именем его.

"Широка страна моя родная..."

Знакомый голос первых позывных,

Мы наши сводки начинали с них,

И я недаром это вспоминаю.

Не попросив подмоги никого,

Сама восстав из пепла войн и праха,

Моя страна, не знающая страха,

Шлет ныне в космос сына своего.

Мы помним все. Ничто не позабыто.

Но мы за мир. Всерьез! Для всех! Навек!

И, выведен на мирную орбиту,

С природой в бой идет наш человек.

Волненье бьет, как молоток, по нервам.

Не каждому такое по плечу:

Встать и пойти в атаку самым первым!

Искать других сравнений не хочу.

Публикация подготовлена М.А. Мельниченко за счет гранта Российского научного фонда (проект N19-18-00221).