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10.04.2021,  
12:45
Текст:  Михаил Русин

Пилота ВВС США заметили с "русской" нашивкой

Фото: U.S. Air Force Фото: U.S. Air Force
Фото: U.S. Air Force

В интернете появились любопытные кадры, сделанные во время учений Point Blank. На одном из фото пилот ВВС США щеголяет российской нашивкой.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщает Defense Blog, снимок опубликован в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка.

На фото запечатлен пилот 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой с изображением цветов российского флага, силуэтом истребителя Су-27 и надписью "РОССИЯ". В ВВС США позже объяснили наличие такой нашивки имитацией пилотом действий противника во время учений.

Между тем в маневрах было задействовано более 50 самолетов, в том числе F-15, F-16, KC-135, Typhoons, Voyager, E-3 и F-35.

Point Blank повышает оперативную совместимость и коллективную готовность - так характеризуется задача этих учений.

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