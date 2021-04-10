Пилота ВВС США заметили с "русской" нашивкой

В интернете появились любопытные кадры, сделанные во время учений Point Blank. На одном из фото пилот ВВС США щеголяет российской нашивкой.

Как сообщает Defense Blog, снимок опубликован в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка.

На фото запечатлен пилот 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой с изображением цветов российского флага, силуэтом истребителя Су-27 и надписью "РОССИЯ". В ВВС США позже объяснили наличие такой нашивки имитацией пилотом действий противника во время учений.

Между тем в маневрах было задействовано более 50 самолетов, в том числе F-15, F-16, KC-135, Typhoons, Voyager, E-3 и F-35.

Point Blank повышает оперативную совместимость и коллективную готовность - так характеризуется задача этих учений.