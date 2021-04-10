Пожар в ковидном госпитале в Индии унес жизни четырех человек

Четыре человека погибли, еще двое находятся в критическом состоянии в результате пожара в госпитале для пациентов с COVID-19 в городе Нагпур, расположенном в штате Махараштра. Со ссылкой на данные местной полиции об этом сообщил телеканал NDTV.

"Персонал и пациенты эвакуированы. Двадцать семь человек переведены в другие лечебные учреждения, - приводит подробности РИА Новости. - Данная клиника рассчитана на прием 30 человек".

Сообщается, что пожар начался в блоке кондиционирования воздуха в отделении интенсивной терапии. Отметим, что за последний месяц на Махараштру пришлось наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. Только за минувшие сутки подтверждено свыше 56 тысяч. Всего в штате от коронавируса лечатся более 522 тысяч человек.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано более 13 миллионов человек с вирусом SARS-CoV-2.