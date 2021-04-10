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10.04.2021 17:34
Рубрика: Происшествия

В Калуге у жилых домов обвалился грунт

Текст: Татьяна Ткачёва

Приусадебный участок калужанина сполз вниз по холму в результате обрушения грунта при проведении строительных работ.

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел 9 апреля на улице Парижской Коммуны, недалеко от набережной и музея космонавтики. Грунт обвалился на площади около 300 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет.

Агентство также приводит слова главы управы Калуги Дмитрия Денисова, который объяснил происшедшее тем, что собственник одного из частных домов завез землю для расширения своего приусадебного участка.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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