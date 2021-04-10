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10 апреля 2021 г. 23:35
Общество
Видео: Артем Локалов (Саратовская область)

"Мы не знали, что заданный район - это у нас"

Как выглядит место, где приземлился Гагарин
Его полет длился всего 108 минут. Но это были одни из главных мгновений в истории человечества.
Место приземления Юрия Гагарина и местные жители.
Место приземления Юрия Гагарина и местные жители.

- Внизу блеснула лента Волги, - вспоминал через несколько лет после полета первый космонавт. - Случилось, как в хорошем романе. Мое возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете.

Действительно, летному делу Юрий Гагрин обучался в Саратове, на Волге. И здесь же завершил свой высокий полет.

Первым его встретила жена лесника Анна Тахтарова с внучкой Ритой. Затем подоспели военные из ближайшей части. Солдат Анатолий Пекарский сделал первый снимок первого космонавта.
Велодорожки, новый павильон, пристань. Как преображают место приземления Юрия Гагарина

97-летняя Минихаят Гизатулина вспоминает, как по радио передали, что космонавт приземлился "в заданном районе". Но многие жители этого района и знать не знали об этом. 

Хотя, например, пятиклассник Витя Солодкий увидел в небе точку "с маковое зернышко" и поспешил к ней с товарищем. "Маковое зернышко" обернулось капсулой, на которой на Землю возвращался первый космонавт.

- Капсула была еще теплой, а с одной стороны обугленной. Внутри продолжала работать аппаратура и слышался гул: у-у-у, - вспоминает теперь уже 72-летний Виктор Солодкий.

Смотрите репортаж "Родины" с места приземления Юрия Гагарина:

Темы дня:
#журнал Родина
#космос
#Юрий Гагарин