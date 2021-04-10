В Новосибирске возбудили дело против директора управления капстроительства

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ГКУ "Управления капитального строительства" Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2018 году в областном бюджете было запланировано финансирование строительства детского сада в селе Марусино Новосибирской области. За несколько месяцев до размещения информации о планируемом аукционе 54-летний руководитель областного управления капитального строительства сообщил об этом директору одной из строительных компаний региона. Таким образом, чиновник создал для своего знакомого преимущество для участия в торгах.

Более того, директор Управления капстроительства предложил руководителю коммерческой организации самостоятельно подготовить необходимую проектно-сметную документацию объекта. И хотя эти документы не проходили (как положено по закону) государственную экспертизу, директор ГКУ "УКС" Новосибирской области дал указание подчиненным направить их в региональное министерство строительства для размещения в единой системе закупок.

В итоге этих незаконных действий в июле 2019 года строительная организация, которой руководил знакомый чиновника, выиграла аукцион с суммой финансирования свыше 145 миллионов рублей.

Сейчас следователями решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.