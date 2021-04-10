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10.04.2021,  
09:30
Текст:  Михаил Русин

Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух после выявления американского самолета-разведчика, который двигался по направлению к границе РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, приближающийся объект зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства. Он перемещался над нейтральными водами Тихого океана.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Для того, чтобы идентифицировать приближающуюся воздушную цель и не допустить нарушения госграницы, был задействован истребитель МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

Обнаруженный объект оказалась американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135. Российский истребитель сопроводил его над акваторией Тихого океана. А после того, как самолет США повернул от государственной границы РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной отметили, что российский истребитель во время полета строго соблюдал международные правила использования воздушного пространства.

"Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в ведомстве.

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США
Фото: SPC Emmunuel Samedi / U.S. military / wikimedia.org
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