Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух после выявления американского самолета-разведчика, который двигался по направлению к границе РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, приближающийся объект зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства. Он перемещался над нейтральными водами Тихого океана.

Для того, чтобы идентифицировать приближающуюся воздушную цель и не допустить нарушения госграницы, был задействован истребитель МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

Обнаруженный объект оказалась американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135. Российский истребитель сопроводил его над акваторией Тихого океана. А после того, как самолет США повернул от государственной границы РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной отметили, что российский истребитель во время полета строго соблюдал международные правила использования воздушного пространства.

"Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в ведомстве.