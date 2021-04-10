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10.04.2021 11:06
Рубрика: Происшествия

В Кубанском селе ввели режим ЧС из-за найденной авиабомбы

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В селе Глебовское, которое находится между Новороссийском и Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, с 9 апреля введен режим "чрезвычайная ситуация". Как сообщили в администрации Новороссийска, на территории поселения обнаружено множество взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе, 250-килограммовая авиабомба.

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- Взрывоопасные предметы были обнаружены специалистами организации, осуществляющей проверку участков для прокладки линии электропередач. Найдены боеприпасы калибром 45 мм и 75 мм, ручные гранаты, минометная мина, патроны, авиабомба весом около 250 килограммов, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Нашедшие боеприпасы и взрывчатку рабочие вызвали МЧС и полицию. Вокруг места организовали круглосуточное дежурство, чтобы никто из местных жителей случайно не набрел на находку. В режим готовности перевели местные спецслужбы, а при необходимости предусмотрены меры по эвакуации местных жителей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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