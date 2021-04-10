Российская премьер-лига изменила логотип в честь Дня космонавтики

Российская футбольная премьер-лига - РПЛ - представила обновленный логотип, который будет использоваться до Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Традиционный медведь - символ лиги - теперь изображен в скафандре и в космосе.

📋 Расписание матчей 25-го тура #ТинькоффРПЛ



Где вы планируете смотреть матч любимой команды? pic.twitter.com/Y5iGpgMz17 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 7, 2021

Так РПЛ отмечает День космонавтики и 60-летие полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Кроме того, все матчи 25-го тура, которые пройдут в субботу, воскресенье и понедельник будут начинаться с легендарной гагаринской фразы "Поехали!"

Празднование Дня космонавтики было утверждено Президиумом Верховного совета СССР в 1962 году.