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10 апреля 2021 г. 13:55
Общество
Текст: Артем Локалов

Российская премьер-лига изменила логотип в честь Дня космонавтики

Российская футбольная премьер-лига - РПЛ - представила обновленный логотип, который будет использоваться до Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.
Логотипы Российской премьер-лиги - традиционный и "космический".
Логотипы Российской премьер-лиги - традиционный и "космический".

Традиционный медведь - символ лиги - теперь изображен в скафандре и в космосе.

Так РПЛ отмечает День космонавтики и 60-летие полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Кроме того, все матчи 25-го тура, которые пройдут в субботу, воскресенье и понедельник будут начинаться с легендарной гагаринской фразы "Поехали!"

Празднование Дня космонавтики было утверждено Президиумом Верховного совета СССР в 1962 году.

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#журнал Родина
#футбол
#космос
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