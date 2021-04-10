В Японии зафиксировали сразу пять землетрясений

Пять землетрясений, магнитуда каждого превышала 4 балла по шкале Рихтера, произошли в субботу к югу от острова Кюсю на юго-западе Японии. Угроза цунами не объявлялась. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщило национальное метеорологическое управление.

Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара в префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2 балла. Всего за сутки в этом районе произошло 32 землетрясения магнитудой выше 1 балла.

Во всех зарегистрированных случаях очаг залегал на глубине 20 километров под океанским дном. Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности. Специалисты предупреждают, что она может продлиться несколько дней, передает ТАСС.