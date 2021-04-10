В Норвегии 7 человек заболели COVID-19 через 2 месяца после прививки

У семи жителей Норвегии был обнаружен коронавирус спустя два месяца после вакцинации. Заболевшие успели заразить сотрудников лечебно-реабилитационного центра Истадмюр в городе Есхейме. Местный канал TV2 сообщает, что у троих инфицированных подтвержден южноафриканский штамм SARS-CoV-2.

Национальный институт здравоохранения сейчас пытается выяснить причину такого положения дел. "Никогда еще раньше не случалось, чтобы столько полностью привитых граждан заражались и заболевали", - подчеркнул врач Пребен Овитсланн. Добавим, что все заболевшие были преклонного возраста. Дома престарелых в коммуне закрыли для посетителей.