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10.04.2021 11:09
Рубрика: В мире

Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на востоке Явы в Индонезии

Текст: Александр Саможнев

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 91 километре к юго-юго-востоку от Блитара, а эпицентр находился на глубине 96 километров.

Первоначально сообщалось о магнитуде в 6,8 балла, но позже эта цифра была пересмотрена. Сведения в отношении разрушений и пострадавших уточняются, передает радиостанция Sputnik.

Индонезия расположена в сейсмически активной зоне Тихого океана, известной как Огненное кольцо. Регион регулярно страдает от мощных землетрясений и извержений вулканов, вызванных столкновением и разрушением литосферных плит.

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