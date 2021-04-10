Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на востоке Явы в Индонезии

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 91 километре к юго-юго-востоку от Блитара, а эпицентр находился на глубине 96 километров.

Первоначально сообщалось о магнитуде в 6,8 балла, но позже эта цифра была пересмотрена. Сведения в отношении разрушений и пострадавших уточняются, передает радиостанция Sputnik.

Индонезия расположена в сейсмически активной зоне Тихого океана, известной как Огненное кольцо. Регион регулярно страдает от мощных землетрясений и извержений вулканов, вызванных столкновением и разрушением литосферных плит.