Данные более миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть

Данные, касающиеся 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse, попали в открытый доступ. Об этом сообщил интернет-портал CyberNews.

Информация появилась на популярном среди хакеров сетевом форуме. В интернет попали имена, указанные в учетных записях, ссылки на фотографии пользователей, а также сведениях об их аккаунтах в других соцсетях, пишет ТАСС. В пресс-службе Clubhouse пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, четвертого апреля портал Business Insider сообщил об утечке личных данных 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. В интернет попали уникальные идентификаторы, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты.