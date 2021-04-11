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11.04.2021 09:47
Рубрика: Власть

ЕАО получит 1,5 млрд рублей на поддержание бюджета

Текст: Анна Бондаренко

Правительство РФ выделит более 1,5 миллиарда рублей на Еврейской автономной области на поддержание стабильности бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Александр Уткин / РИА Новости
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По информации официального сайта кабмина России, из этой суммы будут профинансированы расходы на медицинское страхование неработающих граждан, социальные выплаты, пополнен фонд оплаты труда.

Кроме ЕАО, дополнительные средства в 1,36 миллиарда получит также Костромская область. Деньги планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы.

"Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов", - говорится в сообщении.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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