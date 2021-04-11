ЕАО получит 1,5 млрд рублей на поддержание бюджета

Правительство РФ выделит более 1,5 миллиарда рублей на Еврейской автономной области на поддержание стабильности бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По информации официального сайта кабмина России, из этой суммы будут профинансированы расходы на медицинское страхование неработающих граждан, социальные выплаты, пополнен фонд оплаты труда.

Кроме ЕАО, дополнительные средства в 1,36 миллиарда получит также Костромская область. Деньги планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы.

"Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов", - говорится в сообщении.