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11.04.2021 21:35
Рубрика: В мире

Киргизию вернули к президентской форме правления

Текст: Данияр Каримов

Киргизия вновь становится президентской республикой. ЦИК КР подвел предварительные итоги референдума по новой Конституции, который возвращает форму правления, при которой властные полномочия сосредотачиваются в руках главы государства. Согласно подсчетам Центризбиркома, проект Основного закона поддержали около 80 процентов избирателей.

Фото: Жоомарт Ураимов \ РИА Новости
Референдум по Конституции завершился в Киргизии

- Народ Киргизии сформировал запрос на сильного, ответственного лидера, - утверждает депутат Госдумы России Анатолий Выборный, наблюдавший за проведением референдума в Киргизии в составе мониторинговой миссии от Парламентской ассамблеи ОДКБ. - Это связано с мощным же запросом на развитое, правовое и, главное, сильное социальное государство. Люди хотят, чтобы каждый гражданин был обеспечен работой, достойной зарплатой, чтобы уделялось внимание детям и пожилым.

Одобренная на референдуме Конституция призвана не только усилить институт президента, но и ограничить функции парламента, сократить число законодателей, а также ввести такой институт власти, как Народный курултай - общественное представительное собрание. Изменится и порядок формирования депутатского корпуса. Вместо партийной системы в Киргизии внедрят смешанную - часть законодателей будет избираться от округов.

- Референдум стабилизирует политическую обстановку в стране, - надеется глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, объясняя это результатами голосования, проведенного в стране три месяца назад. 10 января в республике состоялся референдум, на который власти вынесли вопрос о том, к какой форме правления склоняется население. Большинство высказалось за усиление президентского института и снижение роли парламента в управлении страной.

Референдум прошел в Киргизии при невысокой явке избирателей, но официально уже признан состоявшимся. Одновременно с плебисцитом в республике проходили выборы в городские и сельские советы, которые предваряют парламентскую гонку - она намечена на ближайшие месяцы.

В мире экс-СССР Киргизия

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