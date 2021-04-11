Команда Власова недовольна решением судей в бою за титул чемпиона мира

Арбитры несправедливо присудили победу американцу Джо Смиту-младшему в бою за титул чемпиона мира против Максима Власова. Такое мнение ТАСС высказался в команде россиянина.

В ночь на воскресенье Власов уступил Смиту в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу оппоненту Максима.

В команде Власова отметили, что россиянин доминировал по ходу всего боя и выиграл его. "Мы недовольны решением судей. Максим доминировал и победил в этом поединке. Хотя понятно, что бой проходил в США и ждать благосклонности от рефери не приходилось. Посмотрим, что будет дальше", - отметили в команде Власова.