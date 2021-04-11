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11.04.2021 04:18
Рубрика: Власть

Пушков: Провокация - лучший друг киевских властей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Украина устраивает провокации в Донбассе, чтобы продавать Западу свою роль "передового борца" с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя разговор главы МИД Великобритании Доминика Рааба и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые обсудили обострение ситуации на юго-востоке Украины.

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Блинкен - певец одной песни, но провокациями занимается не Россия, написал сенатор в своем Twitter. По словам Пушкова, провокации в Донбассе нужны лишь Киеву, чтобы "продавать" свою роль "передового борца" с Москвой западному альянсу в обмен финансовую и военную помощь. "Провокация - лучший друг киевских властей", - заключил политик.

Ранее Пушков оценил заявление украинского президента Владимира Зеленского о НАТО. По мнению российского сенатора, вступление Украины в НАТО не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. Альянс не вернет им Донбасс, убежден Пушков.

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