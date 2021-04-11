Прибытие пяти рейсов в Якутск отложено из-за снегопада

Прибытие пяти рейсов в аэропорт города Якутск задержано из-за снегопада до понедельника, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе аэропрота.

Отмечается, что по метеоусловиям до 12 апреля задержано прибытие в международный аэропорт "Якутск" пяти рейсов авиакомпании "Якутия" - из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Москвы.

Снег в Якутске начался в субботу, и по данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье продолжится, ветер северо-западный порывами до 13 метров в секунду. Сильный снегопад сегодня также прогнозируют в Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Томпонском, Амгинском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах республики.