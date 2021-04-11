В Алтайском крае потратили почти три тонны взрывчатки на подрыв льда

На территории Алтайского края третьи сутки звучат взрывы. Взрывотехники с борта вертолета Ми-8 рвут лед на малых реках, чтобы снизить опасность возникновения заторов. Проведено уже 40 подрывов, израсходовано 2800 килограммов взрывчатки.

11 апреля из Новосибирской области прибыло подкрепление из Сибирского регионального центра. Четыре десятка новосибирских спасателей сразу были передислоцированы в так называемую Бийскую зону и Краснощековский район.

- Обстановка пока стабильная, все реки находятся в своих руслах, но процесс активного снеготаяния продолжается, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в некоторых территориях температура воздуха поднимется до плюс 17, - сказал корреспонденту "РГ" начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров. - Стараемся оперативно работать по подтоплениям. Например, в Локтевском районе сотрудники МЧС оперативно отвели воду от семи домов. А вот в Солонешенском районе мы пока не стали трогать ледяной затор у скалы - есть опасность, что в этом случае произойдет подтопление ряда домов.

По данным пресс-службы регионального МЧС, на 11 апреля зарегистрированы подтопления в 14 населенных пунктах девяти сельских районов - это касается 12 жилых домов, 115 приусадебных участков и шести участков дорог. Кроме того, затруднен проезд к 29 жилым домам. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, при участии сотрудников подразделений МЧС проводятся подворовые обходы, идет постоянное информирование населения о складывающейся ситуации. По мере необходимости гражданам оказывают помощь, организовывают их перевозку через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков и отсыпка низменных мест. В профилактике борьбы с паводком сотрудники МЧС активно применяют беспилотники и ортофотпланы - цифровые модели местности.

После вскрытия малых рек придет очередь крупных, и это, по прогнозам специалистов, произойдет на 2-5 дней раньше обычных сроков. Предполагается, что в районе Барнаула Обь вскроется в период с 12 по 16 апреля. С ледовым покровом сложной ситуацию нельзя назвать - он недостаточно толстый. Да и промерзание почвы в этом году достаточно небольшое. Но в региональном МЧС исходят из наихудшего сценария развития ситуации. Здесь могут сказаться два гидрологических процесса: переполняемость рек из-за сильных дождей (в том числе в соседней Республике Алтай) и подтопление низменных участков мест за счет воды с полей. Вода в реках сейчас идет поверх льда. Это способствует более быстрому его разрушению, но одновременно дает высокий уровень. Чарыш с его особенностью моментального подъема уровня воды держит в напряжении спасателей все последние дни, именно на этой речке активно работают взрывотехники. Совсем скоро эстафету подхватит извилистый Чумыш.