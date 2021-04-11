В Алтайском крае потратили почти три тонны взрывчатки на подрыв льда

11 апреля из Новосибирской области прибыло подкрепление из Сибирского регионального центра. Четыре десятка новосибирских спасателей сразу были передислоцированы в так называемую Бийскую зону и Краснощековский район.
- Обстановка пока стабильная, все реки находятся в своих руслах, но процесс активного снеготаяния продолжается, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в некоторых территориях температура воздуха поднимется до плюс 17, - сказал корреспонденту "РГ" начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров. - Стараемся оперативно работать по подтоплениям. Например, в Локтевском районе сотрудники МЧС оперативно отвели воду от семи домов. А вот в Солонешенском районе мы пока не стали трогать ледяной затор у скалы - есть опасность, что в этом случае произойдет подтопление ряда домов.
По данным пресс-службы регионального МЧС, на 11 апреля зарегистрированы подтопления в 14 населенных пунктах девяти сельских районов - это касается 12 жилых домов, 115 приусадебных участков и шести участков дорог. Кроме того, затруднен проезд к 29 жилым домам. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, при участии сотрудников подразделений МЧС проводятся подворовые обходы, идет постоянное информирование населения о складывающейся ситуации. По мере необходимости гражданам оказывают помощь, организовывают их перевозку через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков и отсыпка низменных мест. В профилактике борьбы с паводком сотрудники МЧС активно применяют беспилотники и ортофотпланы - цифровые модели местности.
После вскрытия малых рек придет очередь крупных, и это, по прогнозам специалистов, произойдет на 2-5 дней раньше обычных сроков. Предполагается, что в районе Барнаула Обь вскроется в период с 12 по 16 апреля. С ледовым покровом сложной ситуацию нельзя назвать - он недостаточно толстый. Да и промерзание почвы в этом году достаточно небольшое. Но в региональном МЧС исходят из наихудшего сценария развития ситуации. Здесь могут сказаться два гидрологических процесса: переполняемость рек из-за сильных дождей (в том числе в соседней Республике Алтай) и подтопление низменных участков мест за счет воды с полей. Вода в реках сейчас идет поверх льда. Это способствует более быстрому его разрушению, но одновременно дает высокий уровень. Чарыш с его особенностью моментального подъема уровня воды держит в напряжении спасателей все последние дни, именно на этой речке активно работают взрывотехники. Совсем скоро эстафету подхватит извилистый Чумыш.