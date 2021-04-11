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11.04.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки

Текст: Юрий Прокопьев

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней жительницы города Рубцовска. Тело девочки было обнаружено 8 апреля у нее дома, следы насилия отсутствовали.

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"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка. Следователем будут тщательно проверены все версии и установлены причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В краевом правительстве подтвердили, что речь идет об ученице пятого класса лицея "Эрудит", о смерти которой сообщили соцсети и ряд местных СМИ. По их данным, школьнице стало плохо после неприятного разговора с завучем лицея. В телеграм-канале правительства региона сегодня появилась информация о том, что в понедельник в Рубцовск прибудут уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители краевого министерства образования и науки, чтобы на месте разобраться в ситуации. Уже направлены запросы руководству лицея и городскому управлению образования. В ходе проверки в Рубцовске будет организован личный прием родителей учащихся "Эрудита".

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