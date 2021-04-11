Экспедиция Северного флота обнаружила останки самолета времен войны

Останки самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили члены экспедиции Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" в Кольском заливе Баренцева моря. Они находятся на глубине 25 метров, сообщили в пресс-службе СФ.

Информацию о затонувшем бомбардировщике военным передали дайверы. Скорее всего, он был поставлен в СССР по программе ленд-лиза. Как добавили в пресс-службе Северного флота, в ближайшие дни водолазы оценят находку и примут решение о возможном ее подъеме.

Напомним, это уже третий этап комплексной экспедиции "Помни войну", которая занимается съемкой рельефа дна и поиском затонувших кораблей и судов времен Великой Отечественной войны. Участвует в ней и ледокол "Илья Муромец".

В последние дни члены экспедиции изучали рельеф дна на участке акватории возле мыса Мишуков Кольского залива. И в итоге, проводя гидроакустическое обследование, получили качественное изображение предположительно транспорта "Стил Уокер". Кстати, неудачный подъем этого транспорта описал Виктор Конецкий в рассказе "Как я первый раз командовал кораблем".

Нашли и небольшие объекты - катера и понтоны, которые не указаны в навигационных картах. Эти сведения позволят повысить безопасность судоходства в данном районе и поспособствуют последующей экологической очистке Кольского залива.