На Урале протестировали историческую военную технику к Параду Победы

В Верхней Пышме, городе-спутнике Екатеринбурга, в музее военной техники хранится более тысячи экземпляров, среди которых немало тех, что прошли всю Великую Отечественную войну и до сих пор остаются на ходу. 40 из них, если считать с прицепными пушками, горожане увидят на шествии 9 Мая. В прошлом году, к 75-летию Великой Победы, специалисты привели в рабочее состояние 75 единиц.

Чтобы в грядущий праздник все прошло без сбоев, сейчас военные образцы еще раз осматривают и тестируют, ведь их не беспокоили около года. Первый тренировочный прогон колонны из выставочного центра "Парадный расчет" состоялся в эти выходные. За периметр военного комплекса раритеты не выезжали, но все равно собрали толпу любопытных. Среди техники, которой восхищались горожане, - танки, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, армейские внедорожники и мотоциклы. Еще недавно они стояли в очереди на профосмотр.

С начала весны механики обследовали каждый шланг, узел, электропроводку, аккумулятор. Водители запустили двигатели легендарных танков Т-34 и ИС-2, многобашенных танков Т-28 и Т-35, знаменитой "Катюши". Тщательной проверке подверглись бронеавтомобиль БА-64, мотоциклы М-72. Далее - пикап ГАЗ-4 с зенитной установкой в кузове, мотоциклы ТИЗ - кстати, в шествии они примут участие в первый раз. Впрочем, как и тяжелые советские танки КВ-1, ИС-3, а также техника ленд-лиза - красавцы-"Виллисы".

Руководитель музейного комплекса Виктор Севостьянов не скрывает гордости, что в этой коллекции есть несколько единиц техники, которая участвовала в Парадах 1945 года в Москве и Берлине. Вряд ли в России найдется еще одна такая, как, впрочем, и во всем мире!

Кстати, в апреле запланированы еще несколько репетиций для ретро-колонны. В начале мая техника проедет по главному проспекту Верхней Пышмы. Праздничный марш в сам День Победы растянется на пять километров.