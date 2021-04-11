Сербы чтят память о подвигах русских добровольцев на Балканах

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ), скорее всего, при поддержке западных кураторов пытается юридически воспрепятствовать отмечанию в Республике Сербской (РС) официального праздника - Дня русских добровольцев (12 апреля). Это уже вызвало возмущение у сербского члена президиума БиГ Милорада Додика, а также со стороны различных ветеранских организаций из РС.

"День русских добровольцев находится в календаре среди значимых исторических событий в Республике Сербской, и вопреки всему он будет отмечаться", - цитирует агентство "Срна" слова Божицы Живкович-Райилич, главы Сообщества женщин - жертв войны.

В Вишеграде (Босния и Герцеговина) есть памятник добровольцам из Российской Федерации, погибшим в ходе боевых действий в БиГ в 1992-1995 годах, а также на вершине горы прямо над городом установлен крест, напоминающий о сербско-русском боевом братстве.

В интервью "Российской газете" глава Объединения ветеранов Республики Сербской, генерал-лейтенант в отставке Миломир Савчич рассказал о том, что сербский народ вечно будет помнить русских братьев, сложивших здесь свои головы в тяжелейшие периоды новейшей истории РС. "Нам еще памятны 90-е годы двадцатого столетия, когда в мире была лишь одна сверхдержава. Мы все были свидетелями того, какая обстановка складывалась тогда в мире и какие перспективы предлагал нам новый мировой порядок. В этой связи, мы должны отдать дань памяти всем русским добровольцам, которые из географически удаленной от нас страны, но столь близкой нашему сердцу матушки-России, сложили здесь свои головы в тяжелейшие периоды новейшей истории Республики Сербской. Многие россияне остались лежать в нашей земле как вечные хранители сербской свободы и территории. За это мы им бесконечно благодарны. Взаимная история и память о подвигах погибших должны стать важным объединяющим фактором для поступательного развития и укрепления российско-сербских отношений", - констатировал генерал-лейтенант.

Напомним, что 12 апреля 1877 года российский император Александр II объявил войну Турции и двинул русское воинство в задунайские пределы, чтобы освободить от тяжелого гнета братские народы. Этому событию предшествовало мощное добровольческое движение, выразившееся в открытом участии русских добровольцев в составе Сербского войска и в болгарских повстанческих отрядах, что и послужило выбором именно этой даты для чествования Дня памяти русских добровольцев на Балканах.

Одним из символов русского добровольческого движения на Балканах стала медсестра Дарья Александровна Коробкина, которая погибла здесь 2 октября 1914 года, оказывая помощь раненым сербам. В июне 2018 года в западной части Сербии на горе Гучево был установлен памятник, расположенный недалеко от мемориала, посвященного героям, погибшим в сражении на Дрине в ходе Первой мировой войны.

Важно напомнить слова о простой 26-летней девушке из далекой России сербского поэта Милосава Елича, которого наша героиня, среди многих других, спасла от смерти, особо отмечавшего, что Дарья относилась ко всем солдатам как к родным, и, пытаясь утешить и облегчить боль, постоянно им говорила: "Если бы знали русские, какие страдания вы претерпеваете, поспешили бы они через Карпаты. Но они не знают".

По данным историков, Дарья погибла в ходе самых тяжелых и кровопролитных для сербской армии сражений Первой мировой войны - битвы на Дрине, продлившейся с 8 сентября до начала ноября 1914 года. Тогда часть военных действий проходила на горе Гучево. 2-го октября 1914 года русская медсестра оказывала первую помощь пострадавшему от огня неприятеля солдату, когда в нее попал снаряд австрийской гаубицы с расстояния примерно 50 метров. Похоронили ее в братской могиле недалеко от Гучево. А уже в 1929 году сербские ветераны на свои деньги поставили там памятник. На нем и по сей день высечены, прошедшие испытание болью и кровью, слова: "Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение".