"Спартак" в меньшинстве проигрывает после первого тайма "Локомотиву"

В Черкизово продолжается центральный матч 25-го тура чемпионата России, в котором "Локомотив" принимает "Спартак". После первого тайма хозяева ведут - 2:0.

Счет на 22-й минуте открыл Франсуа Камано, ассистировал которому Федор Смолов. Все тот же Смолов удвоил преимущество "железнодорожников", точно пробив со штрафного. К слову, штрафной был назначен за фол защитника "красно-белых" Айртона, получившего прямую красную карточку.

Добавим, что перед дерби "Спартак" занимал второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с 47-ю набранными очками. "Локомотив" шел третьим с отставанием в четыре балла.