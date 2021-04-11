Умер народный артист РФ Эмиль Верник

На 97-м году жизни скончался главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист РФ Эмиль Верник, передает "Интерфакс" со ссылкой на сына режиссера, Игоря Верника.

"Буквально пару часов назад ушел из жизни мой отец Эмиль Верник, - сообщил он. - От остановки сердца", - сообщил Верник.

Напомним, что под руководством Эмиля Верника, как режиссера, на Всесоюзном радио было подготовлено более двухсот радиопостановок. В них участвовали такие признанные звезды советского и российского кино и ТВ, как Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие.