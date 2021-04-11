В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто

В Британии двоих полицейских уволили за то, что они решили прокатиться на изъятом автомобиле да еще и в нарушение всех скоростных режимов. Как передает BBC, мало того, что горе-гонщики, войдя в раж, развивали скорость в 143 километра в час, так они еще все свои "приключения" снимали на видео, которое потом скинули коллегам в чат в WhatsApp.

Примечательно, что в обязанности уволенных офицеров Шона Пирса и Дэниэла Пайка входило обеспечение дорожной безопасности и, в частности, - борьба с нарушителями скоростных режимов. Остановив одного из водителей, они изъяли автомобиль и пока ждали приезда эвакуатора решили прокатиться, после чего вернули машину на место. При этом владелец авто своего разрешения на это не давал.

Скинув видео с поездки коллегам, Пирс и Пайк объяснили свой поступок тем, что лучше машине двигаться, чем стоять и ждать, пока ее заберут. В итоге их обвинили в нарушении ожидаемых стандартов профессионального поведения и уволили с лишением права работать в полиции Англии и Уэльса.