В День космонавтики, 12 апреля, состоится 8-й благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow. Принять в нем участие можно будет не только физически, но и на онлайн-платформе Bidspirit.com. Заявки на регистрацию обрабатываются до 16 часов 12 апреля.

Благотворительный аукцион проходит при поддержке ювелирной компании Mercury, Открытие Private Banking и дома шампанских вин Ruinart. Вырученные от аукционных продаж средства будут традиционно направлены на программы Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Ювелирная компания Mercury традиционно поддерживает значимые события в сфере искусства, кинематографа и благотворительности. Фото: пресс-служба

Фонд Cosmoscow формирует критический взгляд на проблемы системы современного искусства и способствует их решению. Он делает российских авторов "видимыми" для международного сообщества, что формирует единое культурное поле.

С 9 по 11 апреля в Мультимедиа Арт Музее (МАММ), объявленном "Музеем года" Cosmoscow 2021, прошла предаукционная выставка лотов. В этом году куратором аукциона и выставки выступил арт-директор Cosmoscow Саймон Рис. Отобранные лоты посвящены астрологии и космологии, новым мирам и 60-летию первого полета человека в космос.

Один из лотов - работа Алексея Азарова. Фото: пресс-служба

Работы для аукциона предоставили художники Алексей Азаров, Ута Бекая, Лиза Бобкова, Алексей Боголепов, Иван Горшков, Ирина Дрозд, арт-группировка "ЗИП", Георгий Острецов, Айдан Салахова и многие другие, в том числе "художник года" Cosmoscow 2021 Ирина Корина.

Работа Ирины Кориной. Фото: пресс-служба

Они разрабатывали диапазон тем от трансформации человеческого тела до футурологических предсказаний и полетов в космос.

Саймон Рис, куратор, арт-директор Cosmoscow: "Искусство часто проявляло повышенную изобретательность во времена больших опасностей. Безусловно, это же происходит и во времена коронавируса. Нам сложно разглядеть или интуитивно понять саму угрозу и ее последствия. Без обыденного внешнего мира, на который можно ссылаться, создается примесь искусства, имеющая дело с древними мифами и умственными "завихрениями", вобравшими в себя элементы мистицизма и психологии XIX-XX веков; ослепляющие фармакологические прозрения ХХ века; очарование космоса и самые разные утопии, в которые интернет и его многочисленные туннели могут завести воображение".

Маргарита Пушкина, основатель ярмарки Cosmoscow, учредитель Фонда Cosmoscow: "Саймон Рис привлек к аукциону самых разных художников, которые предоставили удивительные работы: в них ощущается инопланетная мистификация, они наполнены фантасмагорическими образами и стремлением к далеким мирам. Для коллекционеров и меценатов, которые примут участие в аукционе офлайн, мы готовим увлекательное метафизическое путешествие. Но также побороться за лоты можно будет и онлайн!"