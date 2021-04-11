Новости

"Спартак" подаст апелляцию на судейство матча с "Локомотивом" 21:55
СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19 21:51
Церковь будет помогать бездомным вместе с Минздравом 21:45
Киргизию вернули к президентской форме правления 21:35
Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива" 21:29
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22 человека 20:37
Введут ли с 1 июня новый штраф за шины не по сезону 20:37
"Спартак" в меньшинстве проигрывает после первого тайма "Локомотиву" 19:58
Болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили драку в начале матча 19:53
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на матч РПЛ 18:37
У берегов Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы" 18:10
Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные 18:09
Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 17:12
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 16:29
В Москве обокрали храм 16:16
В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки 16:08
Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов 15:43
В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности 15:36
В День космонавтики пройдет благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow 14:20
Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 20:37
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22 человека

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от Covid-19 военнослужащих снова выросло. По данным Минобороны РФ, в армии и на флоте таких уже 522 тысячи человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V". Многие - также вторым.

А количество военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 тысяч 567 человек. Эти данные в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 22 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 113 тысяч 188 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 410 военнослужащих с положительным тестом на Covid-19 находится на контроле у врачей. 266 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 141 человек изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В ВОЗ рассказали о новых мутациях коронавируса

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодня выявлены 24 человека с опасной инфекцией. Состояние их здоровья нормальное, без симптоматических проявлений. Коронавирус также обнаружен у 105 сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил.

В ведомстве сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 19 тысячам 541 заболевшему. Более 6,6 тысячи из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В России изменились правила использования маткапитала
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил