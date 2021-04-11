За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22 человека

Число привитых от Covid-19 военнослужащих снова выросло. По данным Минобороны РФ, в армии и на флоте таких уже 522 тысячи человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V". Многие - также вторым.

А количество военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 тысяч 567 человек. Эти данные в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 22 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 113 тысяч 188 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 410 военнослужащих с положительным тестом на Covid-19 находится на контроле у врачей. 266 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 141 человек изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодня выявлены 24 человека с опасной инфекцией. Состояние их здоровья нормальное, без симптоматических проявлений. Коронавирус также обнаружен у 105 сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил.

В ведомстве сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 19 тысячам 541 заболевшему. Более 6,6 тысячи из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.