Зачем CША снова отправили свои корабли в Черное море

На следующей неделе американские эсминцы Donald Cook и Roosevelt снова появятся в Черном море. Предполагается, что туда они друг за другом зайдут 14 и 15 апреля. А покинут международные воды 4 и 5 мая.

Сенсационным такое известие не назовешь. Черноморский регион ВМС США посещают с завидной регулярностью со времен крымской весны. Другой дело, что нынешний рейд в далекую от их берегов акваторию американцы организовали как-то уж слишком по-хитрому.

Сначала о предстоящем походе сообщила телекомпания CNN. Со ссылкой на источник в минобороны США там заявили, что отправка кораблей в Черное море - своего рода "особое послание" Соединенных Штатов России в ответ на якобы имеющее место наращивание военных сил РФ вблизи границ с Украиной.

В Пентагоне от таких планов тут же открестились. Но когда в МИД Турции подтвердили получение уведомления США об отправке американских кораблей в Черное море (как положено по Конвенции Монтре, это было сделано за 15 дней до их предполагаемого прохода через Босфор), из Вашингтона посыпались совсем другие комментарии. Представитель Пентагона Джон Кирби признал: "Мы регулярно организуем операции в Черном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым". И далее совсем уж откровенно: "Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Мы не верим, что это способствует стабильности и безопасности в регионе".

Такой лукавой формулировкой американцы прикрывались всякий раз, когда отправляли своих военных в различные "горячие" и "теплые" точки мира - будь то Персидский залив, адриатическое побережье Югославии или, как в данном случае, Черное море. Там Вашингтон, можно сказать, поставил ротацию своих кораблей на поток. Эсминцы Porter, Roosevelt, Ross и Donald Cook, флагман 6-го флота США Mount Whitney, фрегат Taylor, ракетный крейсер Vella Gulf - вот далеко не полный перечень боевых единиц ВМС Соединенных Штатов, заходивших в Черное море в последние годы.

На языке флотоводцев такие походы дипломатично называются демонстрацией военно-морского флага. Эксперты по международной безопасности высказываются более откровенно: в связи с событиями на Украине США и их союзники по НАТО вновь и вновь пытаются оказать психологическое давление на нашу страну. А заодно провести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российского побережья.

Постоянно присутствующая в американских комментариях забота о безопасности в регионе далеко не всегда носит мирный характер. Чем она подчас оборачивается, хорошо известно по событиям в бывшей Югославии. В 1999 году для наведения там "мира" натовцы, в том числе, направили в Адриатику 3 авианосца, 6 ударных подводных лодок, 2 крейсера, 7 эсминцев, 13 фрегатов и 4 крупных десантных корабля. В ходе боевой операции только американцы выпустили по югославской территории 218 крылатых ракет морского базирования.

Между прочим, такие имеются и на борту эсминцев ВМС США, направляющихся в черноморские воды. Не секрет, что Donald Cook и Roosevelt оснащены противоракетами SM-2 или SM-3, боевой информационно-управляющей системой "Иджис" для их наведения, крылатыми ракетами "Томагавк" и "Гарпун", мощной ПВО, артиллерийским и минно-торпедным вооружением. Но вряд ли американцы отважатся применить вся эту мощь против кораблей нашего Черноморского флота. Прямого военного противостояния флотов ждать не стоит. Тем более, что у черноморцев в Крыму создан надежный оборонительный кулак.

Защиту полуострова, в том числе, обеспечивают береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Очень серьезную силу представляют современные малые ракетные корабли с ударным комплексом "Калибр-НК", новейшие фрегаты и подлодки проекта 636.3. Да и флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва", прошедший в прошлом году модернизацию, мгновенно отреагирует на любую провокацию американцев. Этот корабль не случайно прозвали на Западе "убийцей авианосцев". 16 противокорабельных комплексов "Вулкан" способны пустить на дно не то что одиночную цель, а целую группу кораблей.

Тем не менее, игнорировать звездно-полосатый флаг в Черном море в России, конечно, не станут. Наши моряки наверняка отследят все перемещения чужих кораблей в нейтральных водах. А МИД РФ проследит, чтобы присутствие там американцев укладывалось в конвенцию Монтре. Этот документ еще в 1936 году установил, что общий тоннаж допущенных в регион военных кораблей нечерноморских государств не должен превышать 30 тысяч тонн, а срок их пребывания там ограничивался 21 сутками.

Между тем

В минувшую субботу наш перехватчик МиГ-31 отогнал от границ РФ американский разведывательный борт. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы РФ истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Национальном центре управления обороной России.